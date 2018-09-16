В деле российских «отравителей» появилась проститутка

В Британии нашли новые следы предполагаемых «агентов российских спецслужб», якобы отравивших шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь.

Таблоид The Sun сообщил , что «русские агенты» Руслан Боширов Александр Петров провели разгульную ночь в отеле City Stay лондонского Ист-Энда. Они якобы курили марихуану и занимались буйным сексом с проституткой по вызову. Соседи по номеру жаловались на шум и запах.

Один из клиентов гостиницы узнал Боширова и Петрова по фото с камер видеонаблюдения, распространенным полицией. Он заявил таблоиду следующее:

«Я даже чувствовал запах «травы» из их номера. Запах стоял и у двери, и в коридоре, не оставляя никаких сомнений. Было, наверное, часов 7 вечера. Позже там появилась женщина. Я думаю, что она была проституткой. Они занимались сексом. Совершенно точно. Я слышал, как они очень громко занимались сексом в течение долгого времени. Это была определенно женщина. Я не думаю, что мужчины занимались сексом друг с другом».

Свидетель утверждает, что в коридоре столкнулся с Петровым, а через несколько дней узнал его по фото.

По версии издания, гульба продолжалась до утра, затем «агенты» поскандалили с работниками гостиницы и уехали в Солсбери — «травить» Скрипалей.

Александр Петров и Руслан Боширов, по версии британских спецслужб, являются сотрудниками ГРУ и «отравителями» шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мужчины отрицают причастность к отравлению и утверждают, что являются предпринимателями.