Под Калининградом собака загрызла дочку хозяев

Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По её словам, для выяснения всех обстоятельств происшествия, следственные органы СУ СК по Калининградской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, предусматривающее до двух лет лишения свободы. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства инцидента.