Под Калининградом собака загрызла дочку хозяев 

Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы 15 сентября. На место инцидента выехала следственная группа, которая в ходе осмотра места происшествия обнаружила на теле ребёнка раны от укуса животного. Согласно предварительной информации, девочку покусала собака, которую завели родители около двух недель назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по области Наталью Гацко.
По её словам, для выяснения всех обстоятельств происшествия, следственные органы СУ СК по Калининградской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, предусматривающее до двух лет лишения свободы. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства инцидента.