Ещё
Под Калининградом собака загрызла дочку хозяев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Калининградом собака загрызла дочку хозяев 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы 15 сентября. На место инцидента выехала следственная группа, которая в ходе осмотра места происшествия обнаружила на теле ребёнка раны от укуса животного. Согласно предварительной информации, девочку покусала собака, которую завели родители около двух недель назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по области Наталью Гацко.
По её словам, для выяснения всех обстоятельств происшествия, следственные органы СУ СК по Калининградской области завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, предусматривающее до двух лет лишения свободы. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
News.ru: последние новости
Сосед Петрова и Боширова рассказал об их сексе Тело одного из двух пропавших рыбаков нашли на Камчатке Двигатель самолёта загорелся в аэропорту Астаны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей157
Япония выставила России жесткое условие мира899
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую110
В деле российских «отравителей» появилась проститутка336
Российские ракеты задели Америку16
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
02:07
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую
Армия Оружие
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение