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Ночная перестрелка в Москве: есть пострадавшие
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Ночная перестрелка в Москве: есть пострадавшие 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в ходе массового конфликта со стрельбой ранены два человека. Полиция выехала по вызову в район Западное Дегунино. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД.
«Один из оппонентов, предположительно, из травматического оружия произвел несколько выстрелов. По предварительным данным два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на Ангарской улице, рядом с домом № 20, корп. 1. На место прибыли полицейские и медики. Раненым оказана помощь. Личности и причины конфликта пока не разглашаются.
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