Американцы хотели разбогатеть на национальном бедствии

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Пять человек арестовали за грабеж в зоне шторма «Флоренс» в США 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: EPA
Полицейские арестовали пять человек в субботу в округе Уилмингтон (штат Северная Каролина, США) за ограбление магазина во время стихийного бедствия, вызванного тропическим штормом "Флоренс". Об этом сообщило управление полиции Уилмингтона.
"Несколько мгновений назад офицеры полиции арестовали пятерых лиц, ограбивших магазин Dollar General, расположенный на пересечении Пятой улицы и улицы Доусон. Им будут предъявлены обвинения, подробности будут обнародованы позднее", — уточнило управление в Twitter.
По данным телеканала Fox News, свидетели из числа местных жителей предупредили менеджеров магазина по телефону о грабеже. На тот момент было принято решение не вмешиваться и уведомить о происходящем полицию. В США во время стихийных бедствий рассмотрение в судах дел о мародерстве проходит по ускоренной процедуре, поскольку временно не действуют некоторые подзаконодательные акты.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 95 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра в его пределах не изменилась и достигает 20,1 м/c. По данным телекомпании ABC, из-за шторма погибли 11 человек.
Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также города Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация из прибрежных районов, население которых превышает 1,5 млн человек. На Восточном побережье США были отменены более 1 тыс. авиарейсов, запланированных на пятницу и субботу.
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