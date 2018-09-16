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В США мужчина погиб при нападении акулы
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В США мужчина погиб при нападении акулы 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Valerie Macon
Мужчина погиб на атлантическом побережье США при нападении акулы, сообщила в Twitter полиция города Уэллфлит на мысе Кейп-код в Массачусетсе.
"Жертва — мужчина, он скончался от ран", — говорится в сообщении полиции.
Ведется расследование.
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