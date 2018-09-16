Ещё
На севере Москвы произошла стрельба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Москвы произошла стрельба 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
На севере Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
По данным агентства, в районе Западное Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Газета.Ru: последние новости
В аэропорту Астаны загорелся двигатель самолета после посадки В Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе В НАК подтвердили ликвидацию боевика в Дагестане
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда «Секретных материалов»14
Появились новые данные о дырах на «Союзе»64
«Давайте снова попробуем заработать денег»103
Финский президент признался в отсутствии страха перед РФ4
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1445
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение