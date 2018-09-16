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Сочи уходит под воду
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Сочи уходит под воду из-за проливных дождей 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
На автодорогу сошель сель. На кадрах из Сети видно, что потоки воды с огромной скоростью несутся по дорогам, смывая по пути камни и ветки.
Проливной дождь в Сочи затопил микрорайон Кудепста.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что потоки воды с огромной скоростью несутся по дорогам, смывая по пути камни и ветки, затрудняя проход пешеходов, заполняя водой автомобили.
Причиной подъема воды, по предварительным данным, могут быть нарушения в работе ливневой канализации.
По данным Краснодарского ЦГМС, 15 сентября в районе аула Наджиго Лазаревского района г. Сочи выпало 49 мм осадков. В результате чего поднялся уровень реки Макопсе. На автодорогу сошель сель.
Пострадавших нет.
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