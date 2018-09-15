За «клубничных маньяков» объявили награду

В Австралии пообещали крупную награду за информацию о злоумышленниках, шпигующих клубнику иглами

Власти австралийского штата Квинсленд объявили вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов (около 5 миллионов рублей) за информацию, которая поможет арестовать злоумышленников, подкладывающих швейные иглы в клубнику, сообщает австралийский телеканал ABC

Первые сообщения о швейных иглах в ягодах, поставляемых с ферм Квинсленда в супермаркеты страны, появились в соцсетях еще неделю назад. Житель города Брисбена Джожуа Гейн рассказал, что его друг проглотил иглу, когда ел клубнику, и попал в скорую, так как начал испытывать сильную боль в животе.

Проверив другие ягоды в упаковке, друзья обнаружили еще одну швейную иглу.

Иглы в клубнике также попадались жителям Сиднея (штат Новый Южный Уэльс) и штата Виктория, сообщает BBC. По данным полиции, иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.

Крупные сетевые супермаркеты Австралии сняли с продажи всю клубнику, поставляемую из штата Квинсленд, и объявили, что примут обратно все купленные упаковки с полным возмещением их стоимости.

Премьер Квинсленда Анастасия Палащук предупредила, что клубнику, купленную в период с 5 по 8 сентября, лучше измельчить или выбросить. В департаменте здравоохранения штата жителям посоветовали резать клубнику и проверять на наличие опасной начинки перед употреблением.

В полиции и ассоциации производителей клубники Квинсленда заверили, что все ягоды, купленные после 13 сентября, абсолютно безопасны. В то же время правоохранительные органы сообщили о случаях подражательства.

Австралийская клубничная индустрия приносит 130 миллионов австралийских долларов в год. Власти утверждают, что подобные инциденты саботируют отрасль и могут оказать продолжительное негативное влияние на продажи.

В ассоциации производителей клубники не исключили, что диверсию мог организовать недовольный сотрудник, однако в полиции Квинсленда заявили, что доказательств тому нет. Тем не менее проверяются все этапы производственной цепи.