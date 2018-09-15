В Афганистане упал военный вертолет

В Афганистане пять человек погибли при крушении военного вертолета

Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения "Талибан" *.

Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные — четыре пассажира и пилот — погибли.

Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов*.

* Террористическая организация, запрещенная в России