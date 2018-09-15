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Пассажирский рейс вернулся в Бангкок из-за странного звука
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СМИ: пассажирский самолет вернулся в Бангкок из-за подозрительного звука 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 777-200 южнокорейской бюджетной авиакомпании Jin Air вынужден был вернуться в бангкокский аэропорт Суварнабхуми из-за появления спустя два часа полета странного звука. Об этом в субботу сообщила газета The Nation.
По ее данным, рейс LJ 200 вылетел в 01:00 (21:00 пятницы мск) из Бангкока в Сеул. Спустя два часа полета капитан сообщил о необычных звуках на борту. Boeing 777-200 вернулся в аэропорт вылета для проверки. Все пассажиры оставались внутри воздушного судна, пока техники исследовали его. В результате полет был отменен, так как специалисты не смогли выявить источник нехарактерного звука.
Вместе с тем на сайтах аэропортов Суваннапхум и Инчхон рейс авиакомпании Jin Air указывается как LJ 2. Он находится в полете и в ближайшее время прибудет к месту назначения.
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