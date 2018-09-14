Самолет румынской Blue Air вернулся в Бухарест из-за возможной неисправности — компания

КИШИНЕВ , 14 сен /ПРАЙМ/. Рейс румынской авиакомпании Blue Air Бухарест Ливерпуль вернулся в аэропорт вылета из-за подозрений о технической неисправности, пассажиров доставят в точку назначения на другом самолете, сообщила в пятницу компания.

"Рейс 0B133, который вылетел после обеда из аэропорта Отопень (Бухарест) в Ливерпуль, по решению командира экипажа вернулся в Бухарест. Соблюдая действующие процедуры и заботясь о безопасности, которая является приоритетом Blue Air, экипаж принял решение вернуться в Отопень из-за подозрения о технической неисправности ", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По ее данным, на борту самолета находились 170 пассажиров, никто из них не пострадал.

"Чтобы снизить дискомфорт от инспекционных процедур, компания приняла решение, что пассажиры будут доставлены в точку назначения другим самолетом Blue Air как можно быстрее", — добавили в компании.