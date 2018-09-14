Назван диагноз Верзилова

У Верзилова диагностировали расстройство психики

Врачи Института имени Скрифосовского диагностировали у Петра Верзилова острое полиморфное психическое расстройство. По мнению медиков, оно случилось на фоне сильного эмоционального потрясения.

Сам Верзилов, в связи с тяжестью своего состояния, не может объяснить специалистам, что вызвало расстройство. Лаборанты завершили исследования анализов Верзилова и установили, что никакого отравления, включая отравление психотропными препаратами, не было, передает Telegram-канал 112.