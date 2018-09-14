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Назван диагноз Верзилова
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У Верзилова диагностировали расстройство психики 

News.ru 1 час назад
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Врачи Института имени Скрифосовского диагностировали у Петра Верзилова острое полиморфное психическое расстройство. По мнению медиков, оно случилось на фоне сильного эмоционального потрясения.
Сам Верзилов, в связи с тяжестью своего состояния, не может объяснить специалистам, что вызвало расстройство. Лаборанты завершили исследования анализов Верзилова и установили, что никакого отравления, включая отравление психотропными препаратами, не было, передает Telegram-канал 112.
Ранее стало известно, что перед тем, как оказаться в больнице, Верзилов потерял способность говорить и двигаться. Ему стало плохо дома 11 сентября, после заседания Басманного суда, на котором его девушку Вероники Никульшиной и другую участницу Pussy Riot Диану Диденко признали виновными в сопротивлении полиции.
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