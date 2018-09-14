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В Подмосковье пропал диджей
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В Подмосковье пропал диджей 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Популярный диск-жокей Егор Горбачев, его творческий псевдоним GORBY EА, пропал в Подмосковье при загадочных обстоятельствах. Он вышел из дома в Павловском Посаде 2 сентября в одних тапочках, шортах и футболке. Родственники сообщили, что при нем был только мобильный телефон, который с того же дня находится в отключенном состоянии.
Родные сказали, что написали заявление в полицию, они также обратили внимание на то, что все аккаунты Егора в социальных сетях оказались удалены. По словам родственников, диджей не собирался никуда уезжать и ни с кем не ссорился, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
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