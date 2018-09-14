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Женщина с «божественным даром» убила младенца при массаже
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Женщина с «божественным даром» убила младенца при массаже 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Нижегородской области четырехмесячный ребенок скончался от полученной при массаже травмы, сообщает Life.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Родители обратились за услугами массажа к женщине без медицинского образования по рекомендации знакомых. По их словам, у женщины был «божественный дар».
Как выяснили следователи, женщина также называла себя лекарем и целительницей, лечила как детей, так и взрослых, оказывая услуги у себя дома.
Во время сеанса массажа женщина резко повернула малышу голову, повредив шейные позвонки. Ребенка доставили в больнице в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли спасти малыша.
Как отмечает СКР, целительница свою вину отрицает.
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