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Завершено расследование дела Серебренникова
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Завершено расследование дела в отношении Серебренникова 

РИА Новости + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, выделенных из бюджета в 2011-2014 годы АНО "Седьмая студия"", — говорится в сообщении.
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