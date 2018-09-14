Завершено расследование дела Серебренникова

Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, выделенных из бюджета в 2011-2014 годы АНО "Седьмая студия"", — говорится в сообщении.