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В США запасаются консервами из-за урагана
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В США запасаются консервами из-за урагана «Флоренс» 

News.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Привычные к стихийным бедствиям жители американского штата Каролина основательно подготовились к приходу урагана «Флоренс». В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что люди запасаются продуктами питания, в частности, консервами, а также крупой, фруктами и туалетной бумагой. В «набор выживальщика» включён также алкоголь.
По информации местных СМИ, в городе Нью Берн более сотни человек оказались заблокированы из-за наводнения. Более полумиллиона человек остались без электричества, магазины были закрыты. А на улицы некоторых городов на побережье стало просто опасно выходить: сильный ветер способен не только снести с ног незадачливых пешеходов, но и уносит крыши с построек. Как передает канал ABC, пострадала как минимум одна автозаправочная станция British Petroleum.
Бен Джонсон из Белхейвена (Северная Каролина) публикует в Facebook видеозаписи, на которых видно, как поднимается уровень воды в городе. 14 сентября Бен хотел, как обычно, выгулять собаку — но псу оказалось просто негде присесть, всю поверхность земли покрывала вода.
Телеканал Weather Channel наглядно продемонстрировал, до какого уровня может подняться вода, «утопив» ведущую. Эта ужасающая демонстрация силы стихии напугала зрителей — в том числе и тех, кто находится далеко от эпицентра урагана.
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