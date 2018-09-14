В США запасаются консервами из-за урагана «Флоренс»

I asked my brother how preparations for #FlorenceHurricane2018 #florence was going. He sent me this. Sound is sort of required. pic.twitter.com/6Hqu94eAGg— Ken Sweet (@kensweet) 14 сентября 2018 г. Привычные к стихийным бедствиям жители американского штата Каролина основательно подготовились к приходу урагана «Флоренс». В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что люди запасаются продуктами питания, в частности, консервами, а также крупой, фруктами и туалетной бумагой. В «набор выживальщика» включён также алкоголь.

По информации местных СМИ, в городе Нью Берн более сотни человек оказались заблокированы из-за наводнения. Более полумиллиона человек остались без электричества, магазины были закрыты. А на улицы некоторых городов на побережье стало просто опасно выходить: сильный ветер способен не только снести с ног незадачливых пешеходов, но и уносит крыши с построек. Как передает канал ABC, пострадала как минимум одна автозаправочная станция British Petroleum.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM— The Weather Channel (@weatherchannel) 13 сентября 2018 г. Бен Джонсон из Белхейвена (Северная Каролина) публикует в Facebook видеозаписи, на которых видно, как поднимается уровень воды в городе. 14 сентября Бен хотел, как обычно, выгулять собаку — но псу оказалось просто негде присесть, всю поверхность земли покрывала вода.

Телеканал Weather Channel наглядно продемонстрировал, до какого уровня может подняться вода, «утопив» ведущую. Эта ужасающая демонстрация силы стихии напугала зрителей — в том числе и тех, кто находится далеко от эпицентра урагана.