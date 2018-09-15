Бельгия выдала РФ обвиняемого в финансировании ИГ

Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

Гражданин России , обвиняемый в финансировании боевиков «Исламского государства»* в Сирии , экстрадирован из Бельгии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, с 2015 года сторонник радикального ислама Гехаев Али Абдул-Муталипович постоянно проживал на территории Евросоюза , откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков ИГ в САР.

Ранее из Бахрейна в Россию экстрадировали обвиняемую в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.