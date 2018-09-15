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Бельгия выдала РФ обвиняемого в финансировании ИГ
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Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: pixabay.com
Гражданин России, обвиняемый в финансировании боевиков «Исламского государства»* в Сирии, экстрадирован из Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отмечается, экстрадиция организована ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.
По данным ведомства, с 2015 года сторонник радикального ислама Гехаев Али Абдул-Муталипович постоянно проживал на территории Евросоюза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков ИГ в САР.
Ранее из Бахрейна в Россию экстрадировали обвиняемую в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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