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На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски
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На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи в четверг провели обыски на заводе "Тольяттиазот", сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
"Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО "Тольяттиазот" — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…" — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "Тольяттиазот" является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, его руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.
В СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.
"Тольяттиазот" — крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций — у холдинга "Уралхим".
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