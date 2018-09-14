На заводе «Тольяттиазот» прошли обыски

Следователи в четверг провели обыски на заводе "Тольяттиазот" , сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Тринадцатого сентября 2018 года на территории ПАО "Тольяттиазот" — крупнейшего производителя аммиака в России — прошли очередные следственные действия…" — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Тольяттиазот" является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, его руководители и работники соблюдают законодательство РФ, в случае возникновения тех или иных вопросов сотрудничая с уполномоченными лицами и органами власти.

СУСК по Самарской области ситуацию не комментируют.