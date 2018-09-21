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В Приангарье частично восстановили движение поездов
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В Приангарье частично восстановили движение поездов 

РИА Новости + ещё 48 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты восстановили движение поездов по одному пути на участке Слюдянка — Ангасолка, которое было нарушено из-за схода с рельсов 13-ти вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Вагоны сошли с рельсов 21 сентября на участке Слюдянка-Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги. Пострадавших нет. Угрозы ухудшения экологической ситуации нет. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.
"В 14.00 местного времени (09.00 мск) восстановлено движение поездов по одному пути на участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД, прерванное ранее в связи с происшествием. По уточненной информации с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ВСЖД, на месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.
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