В Иркутской области пустили поезда после ЧП

Движение поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги, где с рельсов сошли вагоны, восстановлено, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В пятницу на участке Слюдянка — Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов с углем. На месте происшествия работали два восстановительных поезда.
"Двадцать второго сентября в 7.52 местного времени (2.52 мск) движение поездов на участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время предпринимаются усилия по вводу поездов в нормативный график.
На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.