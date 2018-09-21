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В Иркутской области после ЧП пустили поезда
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На месте ЧП в Иркутской области восстановлено движение поездов 

РИА Новости + ещё 54 21 час назад
Фото: ВС СУ на транспорте СКРФ
Движение поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги, где с рельсов сошли вагоны, восстановлено, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В пятницу на участке Слюдянка — Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов с углем. На месте происшествия работали два восстановительных поезда.
"Двадцать второго сентября в 7.52 местного времени (2.52 мск) движение поездов на участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время предпринимаются усилия по вводу поездов в нормативный график.
На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку.
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