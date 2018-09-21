В Иркутской области после ЧП пустили поезда

На месте ЧП в Иркутской области восстановлено движение поездов

Движение поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги, где с рельсов сошли вагоны, восстановлено, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В пятницу на участке Слюдянка — Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов с углем. На месте происшествия работали два восстановительных поезда.

"Двадцать второго сентября в 7.52 местного времени (2.52 мск) движение поездов на участке Слюдянка — Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время предпринимаются усилия по вводу поездов в нормативный график.