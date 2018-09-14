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Из Вены во Внуково с дозаправкой в Домодедово
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Из Вены во Внуково с дозаправкой в Домодедово 

Вести Подмосковья 40 минут назад
Самолет из Вены совершил дозаправку в аэропорту Домодедово для того чтобы приземлиться во Внуково, об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Как сообщает издание, 13 сентября самолет авиакомпании Utair Boeing 737, выполнял рейс из австрийской столицы Вена в столичный аэропорт Внуково, однако экипажу зачем-то было необходимо было дозаправиться в Домодедово.
Как сообщают пассажиры, бортпроводник сообщил, что самолет приземлится в Домодедово, после посадки все направились в выходу, однако экипаж сообщил что самолет ждет дозаправка и полет до Внуково.
В итоге пассажиры летевшие через Москву транзитом не успели на свои рейсы.
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