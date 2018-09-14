Из Вены во Внуково с дозаправкой в Домодедово

Как сообщает издание, 13 сентября самолет авиакомпании Utair Boeing 737, выполнял рейс из австрийской столицы Вена в столичный аэропорт Внуково, однако экипажу зачем-то было необходимо было дозаправиться в Домодедово.

Как сообщают пассажиры, бортпроводник сообщил, что самолет приземлится в Домодедово, после посадки все направились в выходу, однако экипаж сообщил что самолет ждет дозаправка и полет до Внуково.

В итоге пассажиры летевшие через Москву транзитом не успели на свои рейсы.