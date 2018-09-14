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В Санкт-Петербурге самолет столкнулся с машиной
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В аэропорту Пулково самолет задел крылом пожарную машину 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как самолет авиакомпании "Победа", направляясь на стоянку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, задел крылом пожарную машину, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием в аэропорту Пулково 14 сентября в 7.58 мск с воздушным судном авиакомпании "Победа". По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва-Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину)", — говорится в сообщении.
Как уточняет транспортная прокуратура, в результате происшествия розлива топлива нет, никто не пострадал.
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, отмечает надзорное ведомство.
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