В деле «Зимней Вишне» появился еще один фигурант

Бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей стала 12-й фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унёсшего жизни 60 человек, следствие ходатайствует о ее аресте, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.
"Сегодня поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Шенгерей по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", — сообщили в суде.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.