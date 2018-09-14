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Украинец попытался ввезти оружие в Крым
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ФСБ пресекла попытку украинца ввезти оружие и патроны в Крым 

ТК «Звезда» + ещё 1 37 минут назад
Фото: ФСБ
Гражданин Украины забыл выложить оружие при пересечении границы.
Крымские пограничники пресекли попытку ввоза травматического пистолета «ФОРТ-17Р », и патронов к нему на территорию полуострова.
Утром 11 сентября 32-летний украинец пытался провезти боеприпасы в своей машине через пункт пропуска «Джанкой».
«При следовании через государственную границу задержан гражданин Украины 1985 г.р., следовавший в г. Симферополь из г. Мелитополя», — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым.
Водитель автомобиля заявил, что забыл выложить оружие перед поездкой. Пистолет и патроны в количестве 31 единицы были изъяты у молодого человека и отправлены на экспертизу. Мужчина проследовал дальше уже без оружия.
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