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Летевший из Барнаула в Москву самолёт экстренно сел в Омске
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Летевший из Барнаула в Москву самолёт экстренно сел в Омске 

Говорит Москва 15 минут назад
Предполагается, что борт S7 продолжит рейс по маршруту в 11:00 мск. Самолёт должен был прилететь в Домодедово в 08:35. С учётом посадки в Омске прибытие в Москву задерживается минимум на пять часов.
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