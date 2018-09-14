Ещё
В Якутии завели дело на вербовщика-исламиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении вербовщика-исламиста 

РИА Новости + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении исламиста в Якутии, сообщила журналистам пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.
По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Якутии задержан 22-летний гражданин Киргизии, вербовавший людей для международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Следствием установлено, что иностранный гражданин вступил в соцсетях в группу, пропагандирующую идеологию джихада. Далее, по данным УФСБ, молодой человек разместил в личной странице в интернете материалы с призывами поддерживать террористов и подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц.
"Следственным подразделением УФСБ России по Якутии в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Задержанному предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО", — отметили в пресс-службе УФСБ по Якутии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Петров и Боширов рассказали, как живут и чем зарабатывают на жизнь Трамп неожиданно подписал указ, выгодный для России Британия ответила на заявление Путина по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели448
«Это всё Россия»: Украина не отрезала Крым от воды
Умер актер Михаил Асафов3
«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с женой-бабулей49
Ракеты‐невидимки «ударили» по Забайкалью527
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение