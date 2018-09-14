В Якутии завели дело на вербовщика-исламиста

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении вербовщика-исламиста

Уголовное дело возбуждено в отношении исламиста в Якутии , сообщила журналистам пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.

По информации УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Якутии задержан 22-летний гражданин Киргизии , вербовавший людей для международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" *.

Следствием установлено, что иностранный гражданин вступил в соцсетях в группу, пропагандирующую идеологию джихада. Далее, по данным УФСБ, молодой человек разместил в личной странице в интернете материалы с призывами поддерживать террористов и подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц.

"Следственным подразделением УФСБ России по Якутии в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Задержанному предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО", — отметили в пресс-службе УФСБ по Якутии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.