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В США взорвались 35 домов
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В результате утечки газа в США взорвались 35 домов 

Lenta.ru + ещё 41 2 часа назад
Фото: WCVB via AP
В американском штате Массачусетс из-за утечки газа в 35 домах прогремели взрывы и начались пожары. Об этом сообщает NBC News.
Причиной утечки стало повышенное давление в газопроводе в городах Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. На пике ЧП пожарным пришлось в одно время тушить 18 возгораний.
Как минимум один человек погиб — на его автомобиль упала труба дымохода взорвавшегося дома. 10 человек обратились к врачам с отравлением продуктами горения и травмами.
Власти призвали жителей следовать указаниям об эвакуации и приостановить использование газа.
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