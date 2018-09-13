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Ребёнок и его мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве
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Ребёнок и его мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра (МАЦ).
«Вертолёт МАЦ вылетел в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) в район Вороново для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребёнок и его беременная мама упали со второго этажа», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что ребёнок был эвакуирован на вертолёте в Москву, женщина — госпитализирована в одно из медицинских учреждений на машине скорой помощи.
В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.
Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.
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