Ребёнок и его мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве

Ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве , сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра (МАЦ).

«Вертолёт МАЦ вылетел в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) в район Вороново для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребёнок и его беременная мама упали со второго этажа», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что ребёнок был эвакуирован на вертолёте в Москву, женщина — госпитализирована в одно из медицинских учреждений на машине скорой помощи.

В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.