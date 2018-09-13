В Чехии произошло отравление опасным веществом

В Чехии произошло массовое отравление синтетическими наркотиками

Чехии жертвой массового отравления синтетическими наркотиками стал один человек, свыше 20 получили отравления. Инцидент произошел в городе Острава. По этому делу полиция задержала пять человек в возрасте от 17 до 41 года, которые обвиняются в производстве и распространении запрещенных веществ.

"Всем им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Они подозреваются в производстве и распространении опасной для жизни человека курительной смеси на основе синтетических каннабиноидов", — приводит РИА Новости заявление официального представителя полиции Габриэлы Покорны.

По ее словам, эта смесь становится "практически смертельной" в случае соединения с алкоголем. Именно это и привело к смерти человека — бездомного из Остравы.

Покорна пояснила, что наркотик похож на высушенную коноплю, но сильно отличается от нее по запаху. Однако он может иметь и кристаллическую форму.

Полиция с помощью властей пытается проинформировать чешскую молодежь об опасности такого рода наркотиков.