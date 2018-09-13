Ещё
В Чехии произошло отравление опасным веществом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чехии произошло массовое отравление синтетическими наркотиками 

Российская Газета + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Petr Josek/Reuters
В Чехии жертвой массового отравления синтетическими наркотиками стал один человек, свыше 20 получили отравления. Инцидент произошел в городе Острава. По этому делу полиция задержала пять человек в возрасте от 17 до 41 года, которые обвиняются в производстве и распространении запрещенных веществ.
"Всем им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Они подозреваются в производстве и распространении опасной для жизни человека курительной смеси на основе синтетических каннабиноидов", — приводит РИА Новости заявление официального представителя полиции Габриэлы Покорны.
По ее словам, эта смесь становится "практически смертельной" в случае соединения с алкоголем. Именно это и привело к смерти человека — бездомного из Остравы.
Покорна пояснила, что наркотик похож на высушенную коноплю, но сильно отличается от нее по запаху. Однако он может иметь и кристаллическую форму.
Полиция с помощью властей пытается проинформировать чешскую молодежь об опасности такого рода наркотиков.
Российская Газета: последние новости
Художник Павленский выпущен из тюрьмы во Франции под подписку о невыезде Сильное землетрясение произошло на популярном у россиян курорте Итальянец попал в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США забыли о Медведеве161
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»193
Поклонская высказалась о потере поста78
Агрессивный рак убивает звезду КВН38
США выдвинули России условия по «жестким санкциям»715
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение