Во Флориде разбился легкомоторный самолет

В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает WBTW.

По данным телеканала, самолет разбился около шоссе в округе Мэрион.

Как отмечается, при крушении больше никто не пострадал.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек.

Как отмечалось, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.