Во Флориде разбился легкомоторный самолет 

В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает WBTW.
По данным телеканала, самолет разбился около шоссе в округе Мэрион.
Как отмечается, при крушении больше никто не пострадал.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек.
Как отмечалось, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.