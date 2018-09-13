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Во Флориде разбился легкомоторный самолет
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Во Флориде разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает WBTW.
По данным телеканала, самолет разбился около шоссе в округе Мэрион.
Как отмечается, при крушении больше никто не пострадал.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета пострадал один человек.
Как отмечалось, пострадавший пилот пытался скрыться от полиции на самолете.
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