В Англии полицейские отравились неизвестным веществом, обыскивая дом ученого-ядерщика

Сотрудники полиции Великобритании пострадали от предполагаемого отравления химическими веществами во время рейда в дом эксперта по ядерной физике Криса Басби. О происшествии сообщает издание The Sun.

Как уточняется, инцидент произошел в маленьком городке Бидефорд (графство Девон, юго-запад Англии) утром в среду, 12 сентября. По данным газеты, полицейские решили вторгнуться в дом Басби, будучи обеспокоенными состоянием некоей женщины. Издание не указывает, что вызвало подозрение правоохранителей, что инкриминируется Басби и не называет имя предполагаемой пострадавшей.

Когда полицейские вошли в дом Басби, некоторые из них почувствовали недомогание. Врачи, вызванные на место происшествия, оказали пострадавшим помощь, но никого не госпитализировали.

Несмотря на то, что сотрудники правоохранителных органов практически сразу вернулись к исполнению обязанностей, было решено взять 73-летнего Басби по стражу на основании закона о взрывчатых веществах. Теперь ученого-ядерщика ждет допрос, передает ТАСС . Полиция графства Девон подтверждает, что был задержан 73-летний человек, но не уточняет, Басби ли это. Все находившиеся во внутренних помещениях дома, куда приехали полицейские, были эвакуированы, дом оцеплен.

По данным The Sun, Крис Басби, ранее заявлявший о том, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери может лежать на Великобритании, появлялся в эфире телеканала RT . По утверждению журналистов, на территории дома эксперта могла располагаться частная лаборатория с образцами радиоактивных материалов, в том числе частиц почвы из окрестностей центра Sellafield, который занимается переработкой ядерных отходов в английском графстве Камбрия.

Как уверяет газета, история с задержанием Басби не имеет никакого отношения к использованию отравляющего вещества в Солсбери.