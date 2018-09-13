В Бельгии произошел взрыв. Есть жертвы

СМИ: В Антверпене при взрыве погиб один человек

Бельгии в Антверпене произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Об этом информирует Gazet Van Antwerpen.

ЧП произошло на территории предприятия по обработке отходов, расположенного недалеко от порта.

Взрыв произошёл в момент, когда грузовик разгружал отходы. Стоявший рядом с автомобилем водитель скончался от полученных травм.

Также пострадали четверо сотрудников предприятия, они получили незначительные травмы.

В августе в Антверпене провели эвакуацию порта из-за пожара на складе с химикатами.