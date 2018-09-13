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В Бельгии произошел взрыв. Есть жертвы
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Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте

СМИ: В Антверпене при взрыве погиб один человек 

RT на русском 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Бельгии в Антверпене произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Об этом информирует Gazet Van Antwerpen.
ЧП произошло на территории предприятия по обработке отходов, расположенного недалеко от порта.
Взрыв произошёл в момент, когда грузовик разгружал отходы. Стоявший рядом с автомобилем водитель скончался от полученных травм.
Также пострадали четверо сотрудников предприятия, они получили незначительные травмы.
В августе в Антверпене провели эвакуацию порта из-за пожара на складе с химикатами.
RT на русском: последние новости
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