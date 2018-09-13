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Расшифрован анализ крови Верзилова
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Прояснилась ситуация с отравлением Верзилова 

Рамблер 8 часов назад
Активист Петр Верзилов не был отравлен. К такому выводу пришли медики после расшифровки лабораторного анализа крови активиста, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 12 сентября Верзилов был доставлен в отделение токсикологической реанимации одной из московских больниц. По словам его девушки Вероники Никульшиной, Петр потерял зрение, способность разговаривать и прямо ходить. Врачи поставили Петру предварительный диагноз — вертебно-базилярная недостаточность, однако близкие Верзилова считали, что его могли отравить.
В крови активиста врачи не нашли следов наркотических средств или метанола, которые могли бы говорить об отравлении.
Верзилов по-прежнему находится в больнице. Сообщается, что его состояние значительно улучшилось.
Петр Верзилов — бывший участник арт-группы «Война», известной своими скандальными акциями. В июле 2018 года Верзилов и три участницы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу.
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