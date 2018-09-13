В Бельгии произошел взрыв

В порту бельгийского города Антверпен в результате взрыва на предприятии погиб один человек. Об этом сообщает Gazet van Antwerpen.

По данным издания, при взрыве также пострадали четыре человека.

Как отмечается, инцидент произошел на предприятии по переработке отходов.

При этом в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

В настоящее время причины инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США при взрыве землеройного оборудования пострадали три человека.

Как отмечалось, инцидент произошел на барже, которая вела работы по углублению дна.