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Психику двух сестер Хачатурян решили проверить
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Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте

Двух сестер Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двоих из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, перевели в Институт имени Сербского, чтобы они могли пройти психолого-психиатрическую экспертизу, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"Скорее всего, данная процедура займет несколько дней, на нее отправлены старшая и средняя сестры. Думаю, результаты будут озвучены уже на следующей неделе", — сообщил правозащитник.
По его словам, данная процедура является стандартной для подобных уголовных дел.
Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.
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