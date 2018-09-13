В Днепре 16 школьников попали в больницу

Шестнадцать школьников попали в больницу в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск ), сообщила в четверг пресс-служба Днепровского городского совета.

"В Днепре госпитализировали 16 учеников разного возраста из школы №62. Дети в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных стационарных отделениях разных больниц города", — говорится в сообщении.

Мэр города Борис Филатов заявил, что ситуация находится под его личным контролем.

"Если в возникновении инфекции будут виновные, если это отравление, а не ротавирусная инфекция, они должны отвечать в полной мере. Я буду обращаться в полицию и Госпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виноваты поставщики, руководство школы или персонал — они будут отвечать", — цитирует Филатова пресс-служба горсовета.

Также, по его словам, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию детей.

По данным пресс-службы, причины возникновения инфекции устанавливается, создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.