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В Днепре 16 школьников попали в больницу
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В Днепре 16 школьников попали в больницу 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шестнадцать школьников попали в больницу в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба Днепровского городского совета.
"В Днепре госпитализировали 16 учеников разного возраста из школы №62. Дети в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных стационарных отделениях разных больниц города", — говорится в сообщении.
Мэр города Борис Филатов заявил, что ситуация находится под его личным контролем.
"Если в возникновении инфекции будут виновные, если это отравление, а не ротавирусная инфекция, они должны отвечать в полной мере. Я буду обращаться в полицию и Госпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виноваты поставщики, руководство школы или персонал — они будут отвечать", — цитирует Филатова пресс-служба горсовета.
Также, по его словам, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию детей.
По данным пресс-службы, причины возникновения инфекции устанавливается, создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.
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