Средняя Хачатурян пройдет психиатрическую экспертизу

Среднюю из сестёр Хачатурян отправят на психиатрическую экспертизу 13 сентября

Ангелину, среднюю из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отправят на психиатрическую экспертизу в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на её адвоката Алексея Паршина.

По результатам, которые должны прийти через месяц-полтора, решится вопрос об избрании сёстрам меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Кристина, старшая из сестёр Хачатурян, направлена на психиатрическую экспертизу.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Обвиняемые в убийстве отца три сестры признали вину и дали развёрнутые показания следователю.