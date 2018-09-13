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Средняя Хачатурян пройдет психиатрическую экспертизу
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Среднюю из сестёр Хачатурян отправят на психиатрическую экспертизу 13 сентября 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ангелину, среднюю из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отправят на психиатрическую экспертизу в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на её адвоката Алексея Паршина.
По результатам, которые должны прийти через месяц-полтора, решится вопрос об избрании сёстрам меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Кристина, старшая из сестёр Хачатурян, направлена на психиатрическую экспертизу.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Обвиняемые в убийстве отца три сестры признали вину и дали развёрнутые показания следователю.
RT на русском: последние новости
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