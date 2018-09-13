В Германии задержали подростка за подготовку теракта 

В Германии задержан 17-летний подросток, его подозревают в подготовке взрыва с использованием взрывчатки в регионе Рейн-Майн. Об этом сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.
Задержание произошло еще 1 сентября в городе Флорштадт. Подросток, по данным правоохранителей, планировал теракт с исламистским мотивом. В настоящее время молодой человек находится в СИЗО. Свою вину в ходе допросов он признал.
К теракту он начал готовиться давно. При этом инструкцию по изготовлению бомбы подросток нашел в интернете.