В Германии задержали подростка за подготовку теракта

Германии задержан 17-летний подросток, его подозревают в подготовке взрыва с использованием взрывчатки в регионе Рейн-Майн. Об этом сообщает телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.

Задержание произошло еще 1 сентября в городе Флорштадт. Подросток, по данным правоохранителей, планировал теракт с исламистским мотивом. В настоящее время молодой человек находится в СИЗО . Свою вину в ходе допросов он признал.

К теракту он начал готовиться давно. При этом инструкцию по изготовлению бомбы подросток нашел в интернете.