Росавиацию попросили изменить правила посадки самолетов в Сочи

По действующим правилам захода на посадку в Сочи, а также в соседнем Геленджике самолет можно увести на второй круг только с так называемой высоты принятия решения (ВПР). Но в «Победе» считают, что с учетом рельефа местности в районах этих аэродромов увеличивается риск «нестабилизированного захода на посадку» и, как следствие, выкатывания воздушного судна за пределы полосы.

Как отмечает в своем письме А. Калмыков, в конце прошлого года «Победа» предложила ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» разработать процедуру ухода на второй круг в Сочи и Геленджике ниже ВПР. При этом в компании сослались на то, что так работают во многих аэропортах мира.

Но на предложение «Победы» не ответили, пишет А. Калмыков. Если бы к просьбе компании прислушались, возможно, инцидента с лайнером «ЮТэйр» в Сочи удалось бы избежать, считает топ-менеджер. В итоге Росавиацию повторно попросили рассмотреть вопрос разработки процедуры ухода на второй круг ниже ВПР для аэродромов Сочи-Адлер и Геленджик.

Как сообщали «КИ», в ночь на 1 сентября в Международном аэропорту Сочи загорелся Boeing авиакомпании Utair. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение. После произошло возгорание левого и правого крыла самолета.

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. В результате ЧП было госпитализировано 6 человек, в том числе двое детей. Всего медицинская помощь была оказана 18 пострадавшим.

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