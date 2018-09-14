В Греции скала рухнула на пляж

На греческом острове часть скалы обрушилась на популярный пляж. Видео

#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г. На греческом острове Закинф есть популярнейший пляж Наваджио, до которого можно добраться лишь водным путем, поскольку он окружен крутыми скалами. Сегодня, 13 сентября, на отдыхающих обрушился оползень.

Часть скалы внезапно оторвалась и упала в море и на песок. Падающая горная порода травмировала шестерых отдыхающих, среди которых два ребенка. Несколько лодок перевернулись от поднявшейся волны.

В настоящее время все найденные пострадавшие эвакуированы в больницу, и сейчас бригада спасателей с собакой разыскивает пострадавших людей среди обломков скалы.