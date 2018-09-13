В Москве найден скелет частного детектива

Москве на территории парка Лосиный остров грибники обнаружили скелет мужчины. Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший оказался частным детективом из Смоленска Владимиром Киселевым

Киселев пропал в начале лета этого года. В последний раз его видели в подмосковном поселке Дмитровка Village, куда он приехал по работе. По словам родственников мужчины, в основном он занимался поиском должников.

Полицейские нашли рядом с телом портфель, в котором лежали планшет, мобильный телефон и документы. Судмедэксперты также установили, что мужчине отрубили голову.

В парке Лосиный остров уже находили скелет, это произошло в мае 2017 года. Останки неизвестного мужчины обнаружили в вырытой на территории парка землянке. Сообщалось, что он погиб весной 2016-го.