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В Москве найден скелет частного детектива
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В Москве найден скелет частного детектива 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В Москве на территории парка Лосиный остров грибники обнаружили скелет мужчины. Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший оказался частным детективом из Смоленска Владимиром Киселевым.
Киселев пропал в начале лета этого года. В последний раз его видели в подмосковном поселке Дмитровка Village, куда он приехал по работе. По словам родственников мужчины, в основном он занимался поиском должников.
Полицейские нашли рядом с телом портфель, в котором лежали планшет, мобильный телефон и документы. Судмедэксперты также установили, что мужчине отрубили голову.
В парке Лосиный остров уже находили скелет, это произошло в мае 2017 года. Останки неизвестного мужчины обнаружили в вырытой на территории парка землянке. Сообщалось, что он погиб весной 2016-го.
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