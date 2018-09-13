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Пожар в Швеции: пострадали более 10 человек
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СМИ: более 10 человек пострадали при пожаре в жилом доме на юге Швеции 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: AFP 2018 / TT News Agency/ Christine Olsson
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара в жилом доме на юге Швеции, сообщает издание Local.
По данным издания, инцидент произошел в городе Йёнчёпинг. Звонок в пожарную службу поступил в четверг в два часа ночи по местному времени (03.00 мск). В полиции заявили, что люди начали прыгать из окон и балконов седьмого этажа, чтобы спастись.
Как сообщили в местной больнице, один человек находится в критическом состоянии, еще двое получили ранения средней тяжести и остаются в больнице. Остальные восемь человек в основном пострадали от отравления дымом.
По данным Local, огонь затронул квартиры порядка 50 человек. Всего из здания были эвакуированы около 200 жильцов. Сообщается, что в жилом доме в основном проживают студенты.
Как сообщает издание, к 03.00 по местному времени (04.00 мск) пожарным удалось локализовать пожар. Территория возле дома была оцеплена.
Полиция начала расследование в связи со случившимся. По предварительным данным, возгорание началось в квартире одного из студентов.
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