Звезду Instagram изуродовали в СИЗО

На Instagram-модель Киру Майер, которую СМИ называли экс-возлюбленной певца Алексея Воробьева , в московском изоляторе напала сокамерница. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Майер поссорилась с соседкой, и та плеснула ей в лицо кипятком. Модель госпитализировали с ожогами.

В сентябре 24-летняя девушка получила полтора года колонии-поселения за нападение на сотрудников ДПС . Ее признали виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти). Модель полностью признала вину.

Инцидент произошел в конце мая, когда полицейские остановили в центре Москвы Mercedes, за рулем которого находилась Майер.

Инспекторы выяснили, что девушку ранее лишили водительских прав, но она продолжала ездить за рулем. Когда сотрудник ДПС составил протокол, модель «пытаясь вырвать его, причинила инспектору телесные повреждения».