Ещё
В Бурятии мужчина «по ошибке» поджег школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии мужчина «по ошибке» поджег школу 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, который накануне поджег школу N5 в поселке Сосновый бор, заявил, что ошибся зданием. Об этом сообщает управление МВД по Бурятии.
32-летний злоумышленник рассказал, что хотел отомстить.
"При допросе злоумышленник вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступного деяния стало желание отомстить сотруднику гостиницы. Накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал замечание расшумевшимся гражданам", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что "разгоряченный алкоголем" мужчина в итоге перепутал здание. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
В январе этого года в школе N5 поселка Сосновый бор школьник напал на детей и учительницу с топором, после чего поджег помещение и ранил себя.
Газета.Ru: последние новости
Взрывы газа прогремели в десятках домов в Массачусетсе Следователи усомнились во вменяемости младшей из сестер Хачатурян В Британии арестовали появившегося на телеканале RT эксперта по химоружию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер народный артист Михаил Асафов8
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста140
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели570
Пассажир парализовал движение в московском метро5
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона16
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
00:57
Пассажир парализовал движение в московском метро
Новости Москвы
15:57
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Политика
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение