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Экипаж Boeing отключил связь с землей, чуть не убив пассажиров
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Экипаж Boeing отключил связь с землей, чуть не убив пассажиров 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пилотов Boeing 737-800, летевшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, наказали за временную потерю связи с диспетчерами на земле. Об этом сообщает «ГТРК Новосибирск» со ссылкой на транспортную прокуратуру.
Инцидент произошел еще в июне, но известно о нем стало только сейчас. Прокуроры выяснили, что самолет оставался без устойчивой двусторонней радиосвязи с 19:03 до 19:55. Правоохранители отметили, что это создало угрозу безопасности полетов.
В транспортной прокуратуре пришли к выводу, что пилоты сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимума. Они сделали это, чтобы в комфортных условиях послушать доклад старшего бортпроводника об обстановке в салоне.
В итоге самолет успешно сел, пассажиры не пострадали, но пилотов все равно привлекли к дисциплинарной ответственности.
По данным «Интерфакса», новосибирский транспортный прокурор внес представление в адрес гендиректора авиакомпании, в которой работают эти пилоты, потребовав устранить нарушения. Именно авиакомпания наказала пилотов. Название перевозчика не уточняется.
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