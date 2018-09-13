Экипаж Boeing отключил связь с землей, чуть не убив пассажиров

Пилотов Boeing 737-800, летевшего из Новосибирска Петропавловск-Камчатский , наказали за временную потерю связи с диспетчерами на земле. Об этом сообщает «ГТРК Новосибирск» со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел еще в июне, но известно о нем стало только сейчас. Прокуроры выяснили, что самолет оставался без устойчивой двусторонней радиосвязи с 19:03 до 19:55. Правоохранители отметили, что это создало угрозу безопасности полетов.

В транспортной прокуратуре пришли к выводу, что пилоты сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимума. Они сделали это, чтобы в комфортных условиях послушать доклад старшего бортпроводника об обстановке в салоне.

В итоге самолет успешно сел, пассажиры не пострадали, но пилотов все равно привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным «Интерфакса», новосибирский транспортный прокурор внес представление в адрес гендиректора авиакомпании, в которой работают эти пилоты, потребовав устранить нарушения. Именно авиакомпания наказала пилотов. Название перевозчика не уточняется.