Чуть не потерял голову: нетрезвый пассажир метро покалечился

В момент инцидента рядом с мужчиной никого не оказалось и он сорвался вниз по металлическим ступеням.
Пьяный пассажир московского метро едва не погиб на станции «Кузнецкий мост». Инцидент произошел накануне, в половине восьмого вечера, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Молодой москвич упал на балюстраду между двух эскалаторов и потеряв равновесие начал падать. В какой-то момент мужчина головой разбил плафон светильника и сильно поранился его осколками.
«Прибывшие медики диагностировали резаную рану шеи и венозное кровотечение. Потерпевший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи обнаружили у него колото-резанную рану боковой поверхности шеи справа, повреждение сонной артерии и шок третьей степени», — рассказал Мышляев.
Сотрудники полиции составили протокол и направили информацию об инциденте в прокуратуру метрополитена. О состоянии пострадавшего не сообщается.