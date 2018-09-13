Чуть не потерял голову: нетрезвый пассажир метро покалечился

Чуть не потерял голову: нетрезвого пассажира метро покалечил плафон

В момент инцидента рядом с мужчиной никого не оказалось и он сорвался вниз по металлическим ступеням.

Молодой москвич упал на балюстраду между двух эскалаторов и потеряв равновесие начал падать. В какой-то момент мужчина головой разбил плафон светильника и сильно поранился его осколками.

«Прибывшие медики диагностировали резаную рану шеи и венозное кровотечение. Потерпевший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи обнаружили у него колото-резанную рану боковой поверхности шеи справа, повреждение сонной артерии и шок третьей степени», — рассказал Мышляев.