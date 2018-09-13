Ещё
Чуть не потерял голову: нетрезвый пассажир метро покалечился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чуть не потерял голову: нетрезвого пассажира метро покалечил плафон 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
В момент инцидента рядом с мужчиной никого не оказалось и он сорвался вниз по металлическим ступеням.
Пьяный пассажир московского метро едва не погиб на станции «Кузнецкий мост». Инцидент произошел накануне, в половине восьмого вечера, сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Молодой москвич упал на балюстраду между двух эскалаторов и потеряв равновесие начал падать. В какой-то момент мужчина головой разбил плафон светильника и сильно поранился его осколками.
«Прибывшие медики диагностировали резаную рану шеи и венозное кровотечение. Потерпевший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи обнаружили у него колото-резанную рану боковой поверхности шеи справа, повреждение сонной артерии и шок третьей степени», — рассказал Мышляев.
Сотрудники полиции составили протокол и направили информацию об инциденте в прокуратуру метрополитена. О состоянии пострадавшего не сообщается.
ТК «Звезда»: последние новости
Одну из сестер Хачатурян признали невменяемой Летевший из Лондона самолет экстренно сел в Канаде из-за задымления Россиянин Левашов признал себя виновным по обвинению в хакерстве в суде США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Крым трясет180
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО62
Решена судьба «Евровидения-2019»26
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение