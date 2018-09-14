Неизвестный открыл стрельбу из офиса в Москве

Неизвестный открыл стрельбу из офисного здания в Москве

Москве неизвестный открыл огонь из окна третьего этажа офисного здания. Инцидент произошел в районе Марксистской улицы.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В настоящее время более подробной информации не поступало.