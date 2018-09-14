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Неизвестный открыл стрельбу из офиса в Москве
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Неизвестный открыл стрельбу из офисного здания в Москве 

News.ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В Москве неизвестный открыл огонь из окна третьего этажа офисного здания. Инцидент произошел в районе Марксистской улицы.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
В настоящее время более подробной информации не поступало.
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