Неизвестный открыл стрельбу из офиса в Москве

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Неизвестный открыл стрельбу из офисного здания в Москве
News.ru
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ещё 4
55 минут назад
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3
Фото: Сергей Булкин/News.ru
В
Москве
неизвестный открыл огонь из окна третьего этажа офисного здания. Инцидент произошел в районе Марксистской улицы.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
В настоящее время более подробной информации не поступало.
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