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У украинских радикалов нашли ключи от камер
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У арестованных украинских радикалов нашли ключи от камер 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Public domain
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что у экс-бойцов расформированного за мародерство батальона «Торнадо», устроивших бунт в Лукьяновском СИЗО Киева, были ключи от камер. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
«У всех "торнадовцов" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались (пройти при помощи карточек — прим. «Ленты.ру.») — все двери открывались, все вышли», — поведал Матиос.
Также он рассказал, что за полтора года в камере, в которой содержались бывшие бойцы «Торнадо», не было проведено ни одного обыска, хотя по правилам их необходимо проводить раз в неделю. Матиос добавил, что после задержания «торнадовцев» в их камерах обнаружили 142 телефона.
Бунт «торнадовцов» произошел 9 августа этого года. При попытке этапировать их из СИЗО заключенные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах. Они использовали самодельные гранаты, а также угрожали поджечь сотрудника правоохранительных органов. Спецназ подавил бунт и разоружил «торнадовцов».
Добровольческий батальон «Торнадо» в составе МВД Украины создали в октябре 2014 года на базе ранее расформированного за мародерство батальона «Шахтерск». В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков расформировал и этот батальон. В апреле 2017 года восемь бывших бойцов подразделения приговорили к тюремному заключению за изнасилования, мародерство, истязания и похищения.
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