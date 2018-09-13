У украинских радикалов нашли ключи от камер

У арестованных украинских радикалов нашли ключи от камер

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что у экс-бойцов расформированного за мародерство батальона «Торнадо», устроивших бунт в Лукьяновском СИЗО Киева, были ключи от камер. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«У всех "торнадовцов" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались (пройти при помощи карточек — прим. «Ленты.ру.») — все двери открывались, все вышли», — поведал Матиос.

Также он рассказал, что за полтора года в камере, в которой содержались бывшие бойцы «Торнадо», не было проведено ни одного обыска, хотя по правилам их необходимо проводить раз в неделю. Матиос добавил, что после задержания «торнадовцев» в их камерах обнаружили 142 телефона.

Бунт «торнадовцов» произошел 9 августа этого года. При попытке этапировать их из СИЗО заключенные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах. Они использовали самодельные гранаты, а также угрожали поджечь сотрудника правоохранительных органов . Спецназ подавил бунт и разоружил «торнадовцов».