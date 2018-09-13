Названа причина жесткой посадки Ми-8

Источник назвал причину жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Ямск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 3 члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено.