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Названа причина жесткой посадки Ми-8
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Источник назвал причину жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 пограничного управления ФСБ по Магаданской области могла стать техническая неисправность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Ямск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 3 члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено.
"В качестве предварительной причины жесткой посадки рассматривается техническая неисправность воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
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